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Ermenistan'da binlerce gösterici 6 gündür sokaklarda

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar sürüyor.

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Ermenistanda binlerce gösterici 6 gündür sokaklarda

Ermenistan'da binlerce gösterici Serj Sarkisyan'ın başbakan seçilmesini 6 gündür başkent Erivan'da protesto ediyor.

Kamu binalarına erişimi engellemeye çalışan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Son 2 günde 100'ün üzerinde protestocu gözaltına alındı.

17 Nisan'da kamu binalarının ablukaya alınması çağrısı yapan muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, "Barışçıl kadife devrim" ilan etmişti.

Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamayla başbakan seçilmişti.

Sarkisyan'ın başbakan olması öncesinde, anayasada değişiklikler yapılarak, başbakana cumhurbaşkanından daha fazla yetkiler verilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Serj Sarkisyan, protesto, Ermenistan
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