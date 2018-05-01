Ermenistan, yeni başbakanını seçiyor

Ermenistan’da protestocular sokakları terk etmiyor. Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinden sonra göstericiler iktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin de hükümetten çekilmesini talep ediyor.

Başbakanlık için muhalefet bloğu tarafından aday gösterilen protestocuların lideri Nikol Pashinyan, parlamentoda gerçekleştirilecek seçim öncesinde iktidar ve muhalefet partileri temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

İktidar partisi başbakanlık için aday göstermeyeceğini açıkladı.

Seçime tek aday olarak girmesi beklenen Pashinyan daha önce başbakan seçildikten sonra seçim sistemini değiştirip, ülkeyi erken seçime götürmeyi amaçladığını açıkladı.

105 sandalyeli Ermenistan Parlamentosu’nda başbakan seçilebilmek için en az 53 milletvekilinin desteği gerekiyor. İktidar partisinin 58, üç muhalefet partisinin ise toplam 47 milletvekili var.

Ermenistan'daki kriz nasıl patlak verdi?

Ermenistan’da siyasi karışıklığın fitilini ateşleyen 14 Nisan’da iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin Serj Sarkisyan’ı başbakanlığa aday olarak göstermesi oldu.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan liderliğinde başta başkent Erivan olmak üzere bütün Ermenistan’da Sarkisyan karşıtları sokaklara indi.

Sarkisyan'ın başbakanlığıyla gerginlik tırmandı

Sokaklar kapatıldı. Kamu binaları abluka altına alındı. Ermenistan polisinin göstericilere müdahalesi ise sert oldu. Yüzlerce kişi göz altına alındı, onlarca kişi yaralandı.

17 Nisan’da Sarkisyan parlamentoda yapılan oylamayla Başbakan seçildi. Bunun üzerine gösteriler daha da şiddetlendi.

Gösteriler şiddetlendi

Sarkisyan, protestocuların lideri Pashinyan’la kameralar karşısında bir araya gelse de görüşme kısa sürdü. Sarkisyan, istifasını isteyen Pashinyan’ı şantajcılıkla suçladı ve görüşmeyi terk etti.

Ardından Pashinyan ve 2 muhalif milletvekili gözaltına alındı. Pashinyan 1 gün sonra serbest kalsa da gösteriler şiddetlenerek devam etti.

Sarkisyan 11 gün dayanabildi

Göstericilere yüzlerce silahsız asker ve din adamları da katıldı. Sarkisyan, baskılara 11 gün dayanabildi.

‘’Protestocuların lideri Nikol Pashinyan haklıydı. hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum.’’ sözleriyle istifasını açıkladı.

Sarkisyan'ın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor

Pashinyan, Sarkisyan’ın istifasını ‘’Kadife devrim kazandı, bu ilk adım’’ sözleriyle yorumladı. Şimdi merak edilense Sarkisyan sonrası dönemde iç ve dış politikada yaşanacak değişimler. Sarkisyan’ın istifası sonrası göstericiler arasında kutlamalar yapılsa da protestocular sokaklardan çekilmedi.

Pashinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti ile yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilmesi üzerine göstericileri yeniden sokaklara çağırdı.

Muhalefet bloğu Pashinyan’ı aday gösterdi

Geçici hükümet kurulmasını ve yeni bir seçim kanunuyla seçimlere gidilmesini talep etti. Ermenistan’da başbakan bugün parlamentoda yapılacak özel oturumla seçilecek.

Ana muhalefet bloğu protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Pashinyan'ı aday gösterdi. Gösteriler sonrası iktidardaki Cumhuriyetçi Parti ise, başbakanlığa aday göstermeyeceğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber