  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı.

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Ermenistan, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine havan toplarıyla ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattında durumu yeniden gerginleştirmek istediği bildirildi.

Açıklamada, bugün öğle saatlerinde Terter ilinin Kapanlı köyüne 60 milimetrelik havan toplarıyla ateş açıldığı kaydedildi. Ateş sonucu can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da Ermenistan ordusuna ateşle yanıt verdiği ifade edildi.

Etiketler: Ermenistan, Azerbaycan, saldırı
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