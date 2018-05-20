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Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma: 1 şehit

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu.

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Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma: 1 şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırında Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Adil Tatarov isimli askerin şehit düştüğü belirtildi.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, "olayın sorumlularının birkaç gün önce bölgeyi ziyaret eden Ermenistan Savunma ve Dışişleri Bakanları olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Nahçıvan askerlerinin şehit arkadaşlarının intikamını kısa sürede alacağı" vurgulandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, Ermenistan, çatışma, Azerbaycan
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