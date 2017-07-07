  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sular durulmuyor

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bazı hedefleri vurdu.

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sular durulmuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde Ermenistan askeri birliklerinin savaşa hazır duruma getirilmesinin tespit edilmesinin ardından bu hedeflere Azerbaycan ordusunca atış yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan atışlar sonucu Ermenistan ordusunun çok sayıda can kaybı verdiği, birkaç savaş aracı ve yapıların tamamen imha edildiği kaydedildi.

Operasyonun Ermenistan ordusunun yeni provokasyonunu önlemek ve 4 Temmuz'da Ermenistan ordusunun saldırısında hayatını kaybeden 50 yaşındaki kadınla iki yaşındaki torununun intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sivillere ve askerlere karşı yapılacak saldırıların önlenmesi ve Ermenistan ordusunun ateş noktalarına darbe indirilmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun savaşa hazır duruma getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu bildirildi.

Ermenistan ordusu 4 Temmuz'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açmış, köy sakinlerinden biri kadın, biri de 2 yaşındaki kız torunu olmak üzere iki sivil yaşamını yitirmişti.

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