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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerginlik

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan bir Ermeni asker öldürüldü.

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerginlik

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan bir Ermeni asker öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde Ermenistan ordusuna ait bir keşif sabotaj timinin Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Alınan önlemler sayesinde timin geri çekilmek zorunda kaldığı, bir askerin Azerbaycan askerlerince açılan ateşle öldürüldüğü belirtildi.

Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu duyuran bakanlık, olayın görüntülerini yayınladı.

Etiketler: ermenistan azerbaycan çatışma, Ermenistan
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