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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Azerbaycan'a sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliği kayıp vererek geri çekildi, çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker kayboldu.

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun keşif birliklerinin sızma girişimini engelledi.
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.
 
Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtildi.
 
Kayıp askerin aranması için çalışmaların devam ettiği, Ermenistan'ın provokasyonlara devam etmesi durumunda daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalacağı kaydedildi. AA
 
Etiketler: Azerbeycan, Ermenistan, askeri çatışma
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