Ermeni kuvvetlerinin soykırımı 100. yılında

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi'nde (KMİ) "31 Mart Azerbaycanlılar Soykırım Günü" anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik sonrasında KMİ Başkanı Allahşükür Paşazade, Azerbaycan Rus Ortodokslarının dini lideri Aleksandr, Dağ Yahudilerinin dini lideri Melih Yevdayev ve Alban Udi Hristiyan Cemaati lideri Robert Mobili dünya dini liderlerine, parlamentolara ve uluslararası kurumlara gönderilmek üzere ortak bildiriye imza attı.

31 Mart 1918 olaylarının, Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerin işgalinin ve Hocalı Katliamı'nın hatırlatıldığı bildiride, Ermeni kuvvetlerinin son 200 yılda Azerbaycanlılara karşı düzenledikleri katliam ve saldırıların siyasal ve hukuki değerlendirilmesinin yapılması çağrısında bulunuldu.

"Türk şehitleri unutmayın"

KMİ Başkanı Paşazade, Bakü'nün 1918'de Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı.

Paşazade, "O dönemlerde bizimle birlikte kardeş Türk halkının çok evladı şehit düştü. Allah onlara rahmet eylesin. Hocalı ve Karabağ şehitlerini, vatan için canlarını feda eden insanları hatırladığımızda Türk kardeşlerimizi unutmayalım, onlar için de dua edelim" dedi.

31 Mart 1918 olayları

Çarlık Rusyası'nın son dönemlerinde, daha önceden Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş olan Ermeni güçler, otorite boşluğundan da faydalanarak çevre köy ve kasabalardaki Azerbaycanlıları katlederek topraklarını ele geçirmeye başladı.

1905 yılından itibaren örgütlenen ve silahlanan Ermeni kuvvetler, başta Bakü olmak üzere tüm bölgelerde karışıklar çıkararak Azerbaycanlıları yıldırma politikası yürüttü.

Rusya'da 1917 yılında yapılan devrimin ardından Bakü'de yönetimi ele geçiren Bolşeviklerin Ermeni lideri Stepan Şaumyan'ın da desteğini alan Ermeni ve Bolşevik çeteleri, Azerbaycanlılara karşı saldırıları artırdı. 1918 yılının 30 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında Bakü, Şamahı, Kuba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıkabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde Ermeni ve Bolşevik çeteler 50 bin Azerbaycanlıyı katletti.

Ermeni güçlerin katliamı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a yardıma gelmesi ve ülkeyi çetelerden temizlemesiyle son buldu. Azerbaycan'da 1918 yılında Ermeni kuvvetler tarafından uygulanan mezalim ve katliam "soykırım" olarak kabul ediliyor ve olayların dünyaya anlatılması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1998'de imzaladığı kararnameyle 31 Mart'ın "Azerbaycanlılar Soykırım Günü" olarak anılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA