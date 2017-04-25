  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.579
    EURO 3.891
  • BIST 93802.81
    ALTIN 146.544
Buradasınız : » » Ermeni diasporasının gösterisi Türkler tarafından bastırıldı

Ermeni diasporasının gösterisi Türkler tarafından bastırıldı

Ermeni diasporasının Washington’daki 24 Nisan gösterisinde kin ve nefret içeren pankartlarına Türkler barış söylemleri ve şarkılar ile karşılık verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ermeni diasporasının gösterisi Türkler tarafından bastırıldı

Her sene, ABD'nin başkenti Washington'ın etrafındaki Ermenilerin, 1915 yılı olaylarının yıl dönümü kabul ettikleri 24 Nisan'da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemelerine karşı Türk toplumu da Ermeni iddialarını protesto etti.

Günler öncesinden Büyükelçilik önünü Ermenilere bırakmamak için çadır kurarak nöbet tutan Türkler, gece-gündüz çadır bölgesinden ayrılmadı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteklediği organizasyonun son gününde Büyükelçilik önünde Türkler ve Ermeniler karşılıklı olarak protestolarını gerçekleştirdi.

Büyükelçiliğin korkuluklarına Türk bayrakları asan Türk vatandaşları, İstiklal Marşı'nı okuyarak başladıkları gösteride, Ermeni iddialarını reddeden sloganlar attı.

Karşı kaldırımda toplanan Ermeni protestocular ise 1915 olaylarıyla ilgili pankartlar açtı ve sloganlar attı. Birkaç saatlik çabanın sonunda seslerini duyuramayan Ermeniler caddeden sessizce ayrıldı.

Türkler ve Türkiye dostları İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra evlerine döndü.

Etiketler: abd, Ermeni diasporası, washington
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER