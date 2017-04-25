Ermeni diasporasının gösterisi Türkler tarafından bastırıldı

Her sene, ABD'nin başkenti Washington'ın etrafındaki Ermenilerin, 1915 yılı olaylarının yıl dönümü kabul ettikleri 24 Nisan'da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemelerine karşı Türk toplumu da Ermeni iddialarını protesto etti.

Günler öncesinden Büyükelçilik önünü Ermenilere bırakmamak için çadır kurarak nöbet tutan Türkler, gece-gündüz çadır bölgesinden ayrılmadı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteklediği organizasyonun son gününde Büyükelçilik önünde Türkler ve Ermeniler karşılıklı olarak protestolarını gerçekleştirdi.

Büyükelçiliğin korkuluklarına Türk bayrakları asan Türk vatandaşları, İstiklal Marşı'nı okuyarak başladıkları gösteride, Ermeni iddialarını reddeden sloganlar attı.

Karşı kaldırımda toplanan Ermeni protestocular ise 1915 olaylarıyla ilgili pankartlar açtı ve sloganlar attı. Birkaç saatlik çabanın sonunda seslerini duyuramayan Ermeniler caddeden sessizce ayrıldı.

Türkler ve Türkiye dostları İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra evlerine döndü.