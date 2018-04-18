Erken seçim kararı dış basında

AFP

AFP haber ajansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını sosyal medya üzerinden son dakika verdi.

Reuters

Reuters haberi, "AK Parti ve MHP'nin seçime birlikte gireceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceğini açıkladı" diye duyurdu.

CNN

ABD merkezli CNN, sitesinden son dakika bandıyla verdiği haberi, "Erdoğan, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirlenen tarihten 1 yıl öncesine aldı" şeklinde duyurdu.

The Guardian

The Guardian haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 1 yıl öne çekerek 24 Haziran'a aldıklarını, geçiş sürecinin acilen tamamlanması gerektiğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe servisi Ankara'dan canlı yayın yaptı ve haberinde, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" başlığını kullandı.

DPA

Alman haber ajansı DPA, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" dedi.

Alman ZDF kanalı

ZDF kanalı, Erdoğan'ın açıklamasını son dakika duyurdu. Erdoğan'ın seçim tarihini 24 Haziran'a aldığını aktaran ZDF, daha önceki tarihin Kasım 2019 olduğunu da hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber