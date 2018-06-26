Eritre'den Etiyopya ile aralarındaki anlaşmazlıklar için çözüm adımı

Etiyopya'nın komşu Eritre'yle kalıcı barış için hazır olduğunu açıklaması sonrasında 20 yıl sonra ilk kez Eritreli üst düzey bir heyet başkent Addis Ababa’yı ziyaret etti.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin Danışmanı Yemane Gebreab, Dışişleri Bakanı Osman Saleh ve Eritre Afrika Birliği Temsilcisi Araya Desta’nın da olduğu heyet, başkentteki Bole Havalimanı’nda Başbakan Abiy Ahmed tarafından karşılandı.

Görüşmeler bugün başlıyor

Heyetin gelişi sebebiyle şehirde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, havalimanındaki karşılamaya dini liderlerin yanı sıra ünlü atletler ve sanatçılar da katıldı.

Etiyopya tarafıyla ihtilaflı konuları masaya yatıracak heyetin bugün görüşmelere başlaması bekleniyor.

Etiyopya’nın ay başında, 1998-2000 yıllarında iki ülke arasındaki savaş sonrasında yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından, geçen hafta Eritre Devlet Başkanı Afwerki de Etiyopya’ya bir heyet göndereceğini açıklamıştı.

Ülkenin iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi’ni oluşturan dört partiden biri olan Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) barış görüşmelerine çekinceyle yaklaşırken, Eritre'ye geri verilmesi gereken sınırdaki Badme kasabasının sakinleri de hükümetinin adımını protesto etmişti.

On binlerce kişi öldü

Eritre’nin 1993 yılında Etiyopya’dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir’de Aralık 2000’de iki ülke arasında imzalanan anlaşma sonrasında Etiyopya’nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesinin ardından iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.

Ülkenin yeni Başbakanı Abiy Ahmed, Nisan ayında Meclis'te yaptığı ilk konuşmasında, Etiyopya ile aynı dil ve kültürü paylaşan Eritre’ye zeytin dalı uzatarak iki devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA