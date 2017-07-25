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Erdoğan’ın ziyaretine kaligrafili destek

Katarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik eserle destek verdi.

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Erdoğanın ziyaretine kaligrafili destek

Katarlı sanatçı ve çizer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyarete, sosyal medyadan paylaştığı Türk-Katar dostluğunu simgeleyen kaligrafik eserle destek verdi.

Sosyal medyada "Ghada" adını kullanan Katarlı bir sanatçı ve siyasi çizer tarafından yapılan çalışma, Türk-Katar dostluğunu simgeliyor.

Erdoğan’ın bu ülkeye dün yaptığı ziyaret nedeniyle hazırlanan eserde, "lider, reis" anlamına gelen "El Zaim" kelimesinin ay yıldızlı Arapça yazımına yer veriliyor.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından beğeni toplayan çalışma takipçiler tarafından yaratıcı bulunurken, Türk takipçiler de yorumlarını paylaştı.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, kaligrafi
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