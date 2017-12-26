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'Erdoğan'ın önemli ziyareti ekonomik ve siyasi kazanımlar gerçekleştirdi'

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretiyle ekonomik ve siyasi kazanımlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Erdoğanın önemli ziyareti ekonomik ve siyasi kazanımlar gerçekleştirdi

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, partinin Siyasi Sekreteri Ubeydullah Muhammed Ubeydullah, başkent Hartum'da partinin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın önemli ziyareti, Sudan-Türkiye ortak ilişkilerinin güçlenmesine fayda sağlayan ekonomik ve siyasi kazanımlar gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Ubeydullah, Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkileri her yönden geliştirmesini temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başlayan iki günlük Sudan ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşma ve protokol imzalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: sudan, Ulusal Kongre Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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