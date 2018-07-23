Erbil'de valilik binasına silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil'de valilik binasını basan silahlı kişilerden 2'si etkisiz hale getirildi.

Valilik binasına ateş açarak giren silahlı 3 kişiden 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, diğerinin de öldürüldüğü belirtildi.

Valilik binasındaki çatışma hala devam ediyor.

Saldırganlar, bina içerisine girdikten sonra teslim olmayı reddederek, bulundukları 3. kattan binaya girmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Bina içerisinde rehin alındıkları iddia edilen personelin akıbeti hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA