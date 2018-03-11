Erbil'de "barış" temalı yarı maraton

"Erbil Maraton" organizasyon firması tarafından kentin en büyük parkı "Sami Abdurahman"da düzenlenen koşuya, başta kent sakinleri olmak üzere Irak'ın çeşitli bölgelerinden vatandaşlar katıldı.

Organizatör Kake Ahmed Cemil, Erbil'in 11 Mart 1991'de Saddam Hüseyin rejiminden kurtarılmasının 27'nci yıl dönümü vesilesiyle "barış" temalı bu yarı maratonu düzenlediklerini söyledi. Cemil, koşuya toplam bin 300 kişinin katıldığı bilgisini verdi.

Maratona Kerkük'ten katılan Ali Ahmed, birinciliği elde ederek para ödülüne layık görüldü. Dereceye giren diğer yarışmacılara da çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA