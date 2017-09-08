Erbil'de Arakanlı Müslümanlar için dua edildi

Erbil'deki Hacı Cemal Camisi'nin İmamı Seyid Ahmet Abdulvahap, cuma hutbesinde, "Myanmar'daki Müslümanlara karşı işlenen suçlar, yapılan katliamlar, çoluk çocuk, genç ve yaşlı insanların evlerini terk etmek zorunda bırakılması kabul edilemez." dedi.

Arakanlı Müslümanlara karşı yapılan zulmün bir an önce son bulması için bütün İslam dünyasının harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Abdulvahap, bu konuda Türkiye'nin çabalarından övgüyle söz etti.

"Sesini yükseltenlerin başında Türkiye geliyor"

Abdulvahap, "Arakan'daki Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı şiddete karşı kimse sesini çıkarmıyor. Arakanlı Müslümanların uğradığı zulüm karşısında sesini yükselten devletlerin başında Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Arakan'dan kaçanlar için büyük yardımlar yapıldığını görüyoruz, Türkiye'den büyük bir hizmet götürüldüğüne şahit oluyoruz." diye konuştu.

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların şiddete ve zulme maruz kaldıklarına vurgu yapan Abdulvahap, şunları kaydetti:

"Dün Bosna'da, Kosova'da yapılan zulümler bugün Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da ve Mısır'da kendini tekrar ediyor. Arakanlı Müslümanların bir kısmı katliama uğruyor, bir kısmı da Bangladeş'e sığınmaya çalışıyor. Yüce Allah'tan ümit ediyoruz ki bütün Müslüman kardeşlerimiz Hazreti Yusuf misali kurtuluşa ersinler."

Erbil'deki camide cuma namazı öncesi Arakanlı Müslümanlar için okunan dualar sırasında çok sayıda kişi gözyaşlarına hâkim olamadı.

Birleşmiş Milletler'den bugün yapılan açıklamaya göre, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. AA