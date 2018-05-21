Enver İbrahim TRT World’e konuk oldu

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimi "Halkın Umudu" ittifakı kazandı.

İttifakın başbakan adayı Mahathir Muhammed'in seçim vaatleri arasında, cezaevindeki Enver İbrahim'in affı da vardı.

2015 yılından bu yana cezaevinde bulunan Enver İbrahim, kraliyet affıyla cezaevinden çıkarıldı. Mahathir Muhammed ile ittifak ve düşmanlıkla örülü bir geçmişleri olan İbrahim, TRT World'e konuk oldu.

Seçim sonuçları ve kurdukları işbirliği hakkında konuşan İbrahim, "Hapishanedeyken en çok ailemi ve özgürlüğü özledim. Bunun değerini ancak hapishanedeyken anlayabilirsiniz" dedi.

Seçim sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim, Mahatmir Muhammed ile reform, bağımsız medya ve halkı ayağa kaldırmaya odaklı bir ekonomi konusunda anlaştıklarını söyledi.

“Sokaktaki insanın hayat standardını yükseltmeye odaklanacağız”

Yolsuzluk ve güç istismarı ile mücadele konusunda da anlaştıklarını ifade eden İbrahim, “Reform konusunda ilkesel anlaşmaya vardık. Buna göre, hukukun üstünlüğü ve medyanın bağımsızlığı sağlanacak. Ayrıca ekonomide sokaktaki insanın hayat standardını yükseltmeye odaklanacağız” dedi.

İttifakın hem eski Başbakan Necip Rezak ile mücadele hem de reform üzerine kurulduğunun altını çizen İbrahim, ilk adımın hükümeti devirmek olduğunu ve bunun seçimle başarıldığını söyledi.

Reformun ise mevcut yozlaşmış sistemin ortadan kaldırılması ile yapılabileceğini belirten İbrahim, bunun için de Rezak ve suça ortak olanların soruşturulması sürecinde olduklarını ifade etti.

"Hayatınızın en kötü dönemi ne zamandı?" sorusu üzerine İbrahim, "Cezaevine girdiğim ve ölümle tehdit edildiğim dönem" yanıtını verdi.

7 Mart 2014'te 5 yıl hapse mahkum edildi

Enver İbrahim, 2008'deki seçimlerden başarıyla çıktı ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemedi ve fiili livatayla suçlandı.

2012 yılında Yüksek Mahkeme’de aklanmasına rağmen, 7 Mart 2014'te 5 yıl hapse mahkum edildi.

Enver, 2015 yılından bu yana da hapis yatıyordu. 1992 yılında başbakan seçilen Mahathir Muhammed'in görevini 1-2 yıl içinde Enver'e bırakması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber