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Enerji devi General Electric, 12 bin kişiyi işten çıkaracak

General Electric, küresel operasyonlarından toplam 12 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Enerji devi General Electric, 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Merkezi ABD’de bulunan enerji devi General Electric'ten (GE), yapılan açıklamada, küresel enerji operasyonlarında çalışanlarının toplam yüzde 18’lik kısmını oluşturan 12 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

İşten çıkarmaların yaklaşık bin 100 kişilik kısmının İngiltere’deki operasyonlarını kapsamasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada şirketin toplu işten çıkartma kararının fosil yakıtlara olan talebin azalması yoluyla ortaya çıkan zorlu koşullar nedeniyle verildiği kaydedildi.

Şirket, 2018 yılı içerisinde mali pozisyonunu güçlendirmek için yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde tasarruf gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, “Doğalgaz ve kömür dahil olmak üzere geleneksel enerji piyasaları zayıfladı. Bu karar bizim için acı verici ama gerekliydi.” ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: General Electric, abd
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