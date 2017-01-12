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Buradasınız : » » Endonezya'nın hac kotası artırıldı

Endonezya'nın hac kotası artırıldı

Endonezya'nın 2013 yılında 168 bine düşürülen hac kontenjanı 221 bine çıkarıldı.

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Endonezyanın hac kotası artırıldı

Jakarta Post'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında 211 binden 168 bine düşürdüğü Endonezya'nın hac kotasını 221 bine yükseltti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da hac kotasının artırılmasına ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 200 milyon Müslümanın yaşadığı Endonezya'da geçen yıl 168 bin kişi hac vazifesini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara giderken, Endonezyalı yetkililer bekleme sırasındaki yoğunluk nedeniyle kotanın yükseltilmesi için Suudi Arabistan'a taleplerini iletmişti.

Bu arada eylül ayında, hac vazifesini yerine getirmek amacıyla yasa dışı yollarla edindikleri Filipinler pasaportuyla kutsal topraklara gitmeye çalışan 700 Endonezyalı Müslümandan 168'i Filipinler'in başkenti Manila'da tutuklanmıştı.

Endonezya hükümeti, bekleme listesinin kalabalık olmasından dolayı bazı yasa dışı örgütlerin bu durumdan faydalanmaya çalıştığını ve Filipinler hükümetinden de tutuklanan hacı adaylarının bu örgütlerin kurbanı olduğunu anlamasını beklediklerini belirtmişti.

Suudi Arabistan geçen hafta, Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmalarının sona yaklaşması ve bazı bölgelerdeki çalışmaların tamamen bitmesi dolayısıyla bu yıl hac kotasını yükselteceğini açıklamıştı. AA

Etiketler: Endonezya, Hac, hac kotası
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