  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Endonezya'nın Arakanlı Müslümanlara yardımı 74 tona ulaştı

Endonezya hükümetinin, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'a gönderdiği insani yardım malzemesi 74 tona ulaştı.

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Endonezyanın Arakanlı Müslümanlara yardımı 74 tona ulaştı

Endonezya hükümetinin, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'a gönderdiği insani yardım malzemesi 74 tona ulaştı.

Endonezya Silahlı Kuvvetlerine (TNI) ait Hercules tipi 2 askeri uçakla bugün Arakanlı Müslümanlara ulaştırılmak üzere 20 ton daha insani yardım malzemesi gönderdi.

Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Sorumlusu Bey Machmudin, 20 ton yardım malzemesinin Açe eyaletindeki Sultan Iskandar Muda Havaalanı'ndan Myanmar'a gönderildiğini belirterek, "2 uçakla taşınan yardımlar, su deposu, battaniye, 5 ton kadar yiyecek ve yaklaşık 1 ton ilaçtan oluşuyor. Şimdiye kadar Endonezya tarafından 74 ton insani yardım malzemesi gönderildi." ifadelerini kullandı.

Yardımların, dağıtım için Yangon'daki Myanmar hükümetine teslim edileceğini söyleyen Machmudin, ayrıca Bangladeş'e sığınmaya çalışan Arakan Müslümanlarının sınır geçişlerine yardım için 8 askeri ekibin de bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Endonezya hükümeti geçen hafta da Myanmar'daki katliamlardan Bangladeş'e sığınan Arakanlılara yardım malzemesi göndermişti.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" ettikleri gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Etiketler: Endonezya, arakanlı müslümanlar, myanmar, insani yardım
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