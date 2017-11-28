Endonezya’nın alışılmadık tedavi merkezi

Purbalingga’da kazanlar kaynıyor.

Çeşitli otların ısınan suda demlendiği büyük kazanlar, uyuşturucu bağımlıları için kurulan bir rehabilitasyon merkezine ait.

Nurul Ihsan al Islami Rehabilitasyon Merkezi’nde, uyuşturucu bağımlıları geleneksel yöntemlerle tedavi ediliyor.

Bağımlılık seviyesi belirlenen hastalar bu kazanlara girerek sakinleşiyor.

‘Kaynatma terapisi’ olarak bilinen tedaviyle hastaların İslami inancına yeniden bağlanması amaçlanıyor.

En az 6 ay olmak üzere, tedavi edilene kadar burada yatılı kalan bağımlılar, günde 15 dakika sıcak kazanda terapi görüyor.

Terapiler, aynı zamanda rehabilitasyon merkezinin kurucusu olan Ahmed Ihsan Maulana tarafından gerçekleştiriliyor.

Maulana, terapi sırasında su içinde terleyen hastalara Kur’an-ı Kerim’den sureler okuyor, danışmanlık veriyor.

2008 yılında ‘kaynatma terapisi ’ne başlayan Maulana, hastaların yüzde 90’ının tedaviden sonra bağımlılıklarından kurtulduğunu söylüyor.

Hiçbir ücretin ödenmediği ve bu güne kadar 700 kişiyi ağırlayan rehabilitasyon merkezi için 37 kişi de sırada bekliyor.

Bağımlıların %22’si çocuklar ve üniversite öğrencileri

Endonezya’da uyuşturucu kullanıcılarının yüzde 22’sini okul çağındaki çocuklar ve üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Tedavi görenlerin arasında 13 yaşında bir kız çocuğu bile var.

6 milyon bağımlı

Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip Endonezya’da ciddi bir uyuşturucu sorunu var.

Endonezya Uyuşturucu Önleme Ajansı verilerine göre, geçen yıl 5 milyon olan bağımlı sayısı bu yıl 6 milyona yükseldi.

Kaynak: AP