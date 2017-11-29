Endonezya'dan Kuzey Kore'ye kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Endonezya’nın, Kuzey Kore’nin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden kıtalararası balistik füze denemesini kınadığı belirtildi.

Füze denemesiyle Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlal edildiğine dikkati çekilen açıklamada, Kuzey Kore’ye BM Güvenlik Konseyinin kararlarına uyması ve uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore bir önceki denemeyi 15 Eylül'de orta ölçekli balistik füze fırlatarak yapmıştı.

AA