  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.958
    EURO 4.699
  • BIST 102341.83
    ALTIN 163.366
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endonezya'daki tropikal kasırgada can kaybı artıyor

Endonezya'daki tropikal kasırgada can kaybı artıyor

Endonezya'nın Cava Adası bölgesinde etkili olan Cempaka kasırgası sonucu ölü sayısı 21'e yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endonezyadaki tropikal kasırgada can kaybı artıyor

Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB), Endonezya'nın Cava Adası bölgesinde Yogyakarta kentindeki heyelanda iki cansız bedenin daha bulunmasıyla kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde ölü sayısının 21'e çıktığı duyuruldu.

Cava ve Bali Adası olmak üzere Cempaka kasırgasının 21 bölgede etkili olduğu belirtilirken bazı bölgelere de henüz ulaşılamamasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Bu arada yetkililer, güvenlik nedeniyle bazı bölgelerin elektriğini kesme kararı aldıklarını ifade etti. Kasırganın hala etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar olası afetlere karşı uyarıldı.

BNPB dün Cempaka kasırgasının neden olduğu toprak kaymalarında 15, sellerde ise 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Ülke genelinde yıl başından bu yana aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda toplamda bir milyon 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: endonezya kasırga, cempaka, Cava adası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER