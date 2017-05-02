Endonezya'daki sel felaketinde mucize kurtuluş

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde, cumartesi günü meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşamını yitiren 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamaya göre, Orta Cava'nın Magelang şehrindeki Grabag köyünde, cumartesi gecesi yaşanan selde kaybolan 13 kişinin cesedi bulundu.

Açıklamada sel nedeniyle 70 evin hasar gördüğü belirtilirken, 50 kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Felaketin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bugün bir kişi canlı olarak kurtarıldı.

Bölgede çalışmalar devam ederken, selzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Doğu Cava eyaletinde, geçen ay şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda da 28 köylü toprak altında kalmış, sadece 7'sinin cesedine ulaşılabilmişti. AA