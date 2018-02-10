Endonezya'daki 'Kur'an köyü'nde akademik ve hafızlık eğitimi bir arada veriliyor

Daarul Kur'an (DaQu) vakfının girişimiyle başlatılan ve "Kur'an köyü" olarak adlandırılan faaliyetin, modern komplekslerde sunduğu akademik ve hafızlık eğitim programları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Okul öncesinden liseye kadar öğrenciler, eğitim kompleksinde, nitelikli öğretmenlerden hafızlık, tefsir ve tecvid gibi dini derslerinin yanı sıra matematik, fen bilimleri, İngilizce ve Arapça öğreniyor.

Öğrenciler, bazı temel bilim derslerini İngilizce alırken Arapça, hafızlık ve tecvid gibi dini dersleri de Yemen, Suriye ve Mısır’dan gelen Arap eğitmenler tarafından veriliyor.

Bünyelerinde yetim çocukları da barındıran ve temelde yoksul çocukları hedefleyen faaliyetin, maddi kaynağını vakfa yapılan yardımlar ve ücretli eğitim programları oluşturuyor.

Cava ve Sumatra Adası üzerinde 10 bölgede kurdukları eğitim merkezlerinde şu ana kadar toplamda 5 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyen Tangerang Kur'an Köyü sorumlusu Ahmet Cemil, Kur'an Köyü girişimi hakkında şunları söyledi:

"İlkokul öğrencileri tercihe bağlı yatılı ya da gündüz eğitim görüyor. Ancak ortaokul ve lise öğrencilerinin yatılı olma zorunluluğu var. Eğitim sistemimiz, din ve okul derslerini bir arada sunuyor. Öğrencilerimiz bazı temel bilim derslerini de İngilize alıyor. Lise sonrasında da takip ettiğimiz öğrencilerin akademik hayatlarında yüksek başarı gösterdiğini görüyoruz. Burada eğitim gören öğrencilerimiz ortalama 2 yılda hafız oluyor."

Kur'an Köyü'nün toplumun tüm kesimini kucaklayan bir sisteme sahip olduğunu ifade eden Cemil, "İki modelimiz var. İlkinde öğrencilere eğitim veriliyor. İkincisinde de üniversite öğrencisi, çalışan, yaşlı ve genç demeden küçük büyük, zengin fakir ayrımı yapılmaksızın herkes ücretsiz hafızlık eğitimi alabiliyor." diye konuştu.

6 cüz ezberleyene ödül

Her 6 cüz ezberinde öğrencilere ödül verdiklerini ifade eden Cemil, cüz, sure, satır ve sayı olarak tüm testlerde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin, sonrasında da kapsamlı olarak hadis, kıraat ve Arapça derslerine yoğunlaştığını belirtti.

Kur'an Köyünde, 4 yıldır eğitim gördüğünü ve iki yıl önce hafızlık eğitimine başladığını söyleyen 16 yaşındaki Muhammed Andika, "Lise 1.sınıf öğrencisiyim. Hafızlık eğitimimi bu yıl tamamladım. Şu anda da okul derslerim ile birlikte kıraat icazeti için çalışıyorum." dedi.

2003'te 8 öğrenciyle başlamıştı

İnsanları İslam ile yakınlaştırma ve bütünleştirme hedefinde tüm şubelerini Kur’an köyü olarak adlandırdıklarını dile getiren Cemil şunları kaydetti:

"Kur'an bizim başucu kitabımız. En uzak bölgede Allah'ın kelamından haberi olmayan bir insan varsa oraya gidip anlatmalıyız. Bu amaçla Endonezya'nın eğitimden uzak dağlık kırsal bölgelerine ulaşmaya çalışarak öncelikle insanların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlar da isterse bulundukları alana evler inşa ederek küçük de olsa eğitim merkezine dönüştürüyoruz. Bu bölgelerde bazı insanların namaz kılmayı ve Kur'an okumayı bilmediğini görüyoruz. Bu insanlara anlatmazsak bunun hesabını kim verecek. Tabii bunları yaparken insanları kırmadan ve yumuşak bir tavırla yaklaşıyoruz."

Daarul Kur'an vakfının kurucusu Yusuf Mansur Hoca'nın 2003’te bir evde 8 öğrenci ile başladığı bu faaliyetin kısa zamanda büyüdüğünü ifade eden Cemil, Yusuf Hoca'nın İslami eğitimden uzak ve çalışan çocuklara cebinden burs vererek bu hizmete başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA