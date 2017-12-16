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Endonezya'daki depremde can kaybı yaşandı

Endonezya'nın Java adasında 7,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezyadaki depremde can kaybı yaşandı

Endonezya'nın Java Adası'nda meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev çöktü, 65 ev hasar gördü.

Ulusal Afetle Mücadele Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'da nüfusun en yoğun bulunduğu Java Adası'ndaki depremde ev çökmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Batı Java'da 62 yaşında bir kadın ve Orta Java'da 80 yaşındaki bir erkeğin çöken evlerin altında kalarak öldüğünü aktaran Nugroho, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bölgelerinde 40'tan fazla evin çöktüğünü, 65 evin yanı sıra hastane gibi bazı kamu kurumlarının da zarar gördüğünü ifade etti.

Merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan ve 105 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji Ajansı 7,3, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuştu.

Bu arada, depremin küçük çaplı hissedildiği başkent Cakarta'da şu ana kadar can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Tsunami alarmı kaldırıldı.

Yaklaşık 30 saniye süren depremin ardından verilen tsunami alarmının da iki saat sonra kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: java adası, Endonezya, deprem
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