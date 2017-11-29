Endonezya'da tropikal kasırga 19 can aldı

Endonezya'nın Cava Adası sahilinde etkili olan tropikal Cempaka kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Cava Adası'nın güney kıyılarında pazartesi gününden itibaren etkili olan Cempaka kasırgasının neden olduğu toprak kaymalarında 15, sellerde ise 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nugroho, kasırganın beraberinde getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehirlerin, evleri sular altında bıraktığını ve binlerce hektarlık ekilebilir araziye zarar vererek çok büyük ekonomik kayba sebep olduğunu belirtti.

Kasırganın, bölgeyi perşembe günü terk etmesi bekleniyor.

AA