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Buradasınız : » » Endonezya'da teknede çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi

Endonezya'da teknede çıkan yangında ölü sayısı 5'e yükseldi

Endonezya'da denizdeki petrol sızıntısı nedeniyle bir teknede çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezyada teknede çıkan yangında ölü sayısı 5e yükseldi

Geçtiğimiz cumartesi günü Balikpapan'da Semayang Limanı civarında denizdeki petrol sızıntısı nedeniyle balıkçı teknesinde çıkan yangında kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Doğu Kalimantan Eyaleti Emniyet Sözcüsü Ade Yaya Suryana, yaptıkları incelemede bölgede devlete ait petrol şirketi Pertamina'nın deniz tabanına yerleştirdiği petrol boru hattındaki kırık nedeniyle sızıntı meydana geldiğini açıkladı.

Acil durum ilan edilmişti

Sızıntının olumsuz etkisiyle kıyı bölgesinde halkın mide bulantısı ve kusma gibi sağlık sorunları yaşaması üzerine maske dağıtılmış, güvenlik ve sızıntının temizlenmesi amacıyla da acil durum ilan edilmişti.

Boru hattının kırılma nedeni araştırılırken, yetkililer boru hattının kapatıldığını aktardı.

Denizdeki petrol sızıntısını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya, petrol sızıntısı, deniz
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