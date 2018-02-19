  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.75
    EURO 4.657
  • BIST 117261.05
    ALTIN 162.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endonezyada Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, daha önce alınan önlemler kapsamında yanardağ civarında belirli bir alana kadar güvenliğin korunduğunu belirtti.

Yanardağda aralık ayında meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları bölgedeki köyleri olumsuz etkilemişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da meydana gelen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. Yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm seviyesi halen aktif durumda.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yanardağ, volkan, Sinabung, Endonezya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER