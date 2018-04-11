Endonezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Endonezya'nın Batı Cava ve Cakarta eyaletleri başka olmak üzere sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Muhammad Syafruddin, "Endonezya'daki tüm emniyet müdürlerine, üreticiler, dağıtıcılar ve satıcılardan, alkol ile ölümcül kimyasalları karıştırma fikri olan herkesi açığa çıkarıp bu hadiseleri sona erdirmeleri talimatını verdim" dedi.

Laboratuvar testleri, Cakarta'da düzenlenen baskınlarda ele geçirilen kaçak içkilerde metanol olduğunu ortaya koydu.

Batı Cava Polis Sözcüsü Trunoyudo Wisnu Andiko, dün yaptığı açıklamada, bu ay içinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını belirtmişti.

Bandung kenti yakınlarındaki Cicalengka'da 90'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Andiko, güvenlik güçlerinin, sahte içki ürettikleri ya da sattıkları şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

Cicalengka'daki bir hastanenin doktoru, hastaların nefes darlığı, mide bulantısı, bilinç kaybı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye geldiğini söylemişti.

Cakarta'da sahte içki satan yerlere düzenlenen polis operasyonlarında 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA