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Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı

Endonezya'nın Surabaya kentinde polis merkezine bombalı saldırı yapıldı. 7 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezyada polis merkezine bombalı saldırı

Endonezya'nın Surabaya kentinde polis merkezinin girişindeki kontrol noktasına motosikletle gelen iki terörist üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Endonezya, surabaya, bombalı saldırı
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