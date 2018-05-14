Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı

Endonezya'nın Surabaya kentinde polis merkezinin girişindeki kontrol noktasına motosikletle gelen iki terörist üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.
Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber
Endonezya'nın Surabaya kentinde polis merkezine bombalı saldırı yapıldı. 7 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Surabaya kentinde polis merkezinin girişindeki kontrol noktasına motosikletle gelen iki terörist üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.
Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber