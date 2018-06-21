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Endonezya'da meydana gelen tekne kazasında kayıp sayısı artıyor

Endonezya Sumatra Adası'nda bulunan Toba Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında kayıp sayısı 192'ye yükseldi. Teknede sadece 45 can yeleği bulunuyordu.

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Endonezyada meydana gelen tekne kazasında kayıp sayısı artıyor

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammed Syaugi, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde bir teknenin alabora olmasından sonra aileleri ve yakınlarının bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 192 olarak güncellendiğini açıkladı.

Kazada şu ana kadar 18 kişinin sağ kurtarıldığını ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Syaugi, Samosir'den Simalungun bölgesine giderken alabora olan "KM Sinar Bangun" adlı ahşap teknenin yolcu kapasitesinin 43 olduğunu ve teknede sadece 45 can yeleği bulunduğunu belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sayugi ayrıca, kazanın yaşandığı bölgede 300 metre derinliğe kadar arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı da 400'e yakın personel ile arama kurtarma faaliyetinin ilk etapta 7 gün daha süreceğini duyurdu.

Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve kapasitesinin üstünde yolcu olması nedeniyle meydana geldiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tekne kazası, kayıp, Endonezya, can yeleği, alabora
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