Endonezya’da Merapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya’da sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçen Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı, 5 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtüyor.

Endonezya’da hükümet, yanardağın etrafındaki 5 kilometre çapındaki bölgede yaşayanlara, tahliye talimatı verdi. Adisutjipto Uluslararası Havalimanı'ndaki birçok uçuşun iptal edildiği, havalimanının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, patlamanın tehlikeli olmadığını, aktif bir volkanda böyle bir hareketliliğin normal olduğunu söyledi.

Merapi Yanardağı son olarak 2010'de patlamış, 300’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 280 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: İHA