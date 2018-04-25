  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama: 18 ölü, 41 yaralı

Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama: 18 ölü, 41 yaralı

Endonezya'nın Açe eyaletindeki kaçak petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPN), Açe'nin doğusundaki Pasir Putih köyünde kaçak petrol kuyusunda yerel saatle 01.30'da henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen patlamada 18 kişinin öldüğünü, 41 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.. Patlamanın etkisiyle kaçak petrol kuyusu çevresindeki 5 evin yandığı da kaydedildi.

Bölge polisinden yapılan açıklamada, petrol kuyusundan 70 metreye kadar yükselen yangın halen söndürülemedi.

Patlamanın yaşandığı köyde acil durum ilan edilirken, yangın bölgesinin 200 metre yakınındaki evler boşaltıldı.

Yaklaşık 20 aile güvenli yerlere tahliye edildi.

Bölgesel Afet Yönetim Ajansı da petrol kuyusunu köylülerin yasa dışı olarak işlettiğini açıkladı.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: petrol, kaçak petrol kuyusu, Endonezya
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