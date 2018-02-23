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Endonezya'da heyelan: 4 ölü, 6 yaralı

Endonezya'nın Purbalingga bölgesinde toprak kayması yaşandı. Olayda 4 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

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Endonezyada heyelan: 4 ölü, 6 yaralı

Orta Cava'nın Purbalingga bölgesinde yaşanan olayda ölenlerin yakınlarına ve heyelandan zarar görenlere tazminat ödenecek.

Brebes'teki toprak kaymasında 18 tarım işçisi kayıp

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da Brebes bölgesinde pirinç tarlasında tarım işçilerinin bulunduğu alanda dün 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin kayıp olarak bildirildiği toprak kaymasına ilişkin açıklamasında, kayıp sayısının 18 olduğunu duyurdu.

Nugroho, ayrıca bölgedeki arazi koşullarının zorluğu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan, Brebes'te muhtemel heyelanlara hızlı müdahale amacıyla bölgede 14 günlük acil durum ilan edilmişti.

Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altında olan Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla toprak kayması yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: heyelan, Endonezya
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