Endonezya'da hapishanede çatışma: 6 kişi öldü

Endonezya’da yüksek güvenlikli bir hapishanede çatışma çıktı. Militanlar ve polis arasında çıkan çatışma sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, tutuklu ve hükümlülerin ele geçirdikleri silahlarla birkaç polisi rehin aldıkları, yaralıların da olabileceği iddia edildi.

Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, cezaevinde yaşanan olayların terörle bağlantısı olmadığını söyledi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin, durumu kontrol etmeye çalıştığı ve ayaklanmayı sonlandırmak için tutuklu ve hükümlülerle görüşmelere başladığı bilgisi verildi.

Kaynak: Reuters