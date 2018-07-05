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Endonezya'da feribot faciasında ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında iki gün önce bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

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Endonezyada feribot faciasında ölenlerin sayısı 34e yükseldi

Sulawesi Adası açıklarında kıyıya 200 metre uzaklıkta Bira Limanı'ndan Selayar Adası'na doğru seyreden Lestari Maju adlı feribot, salı günü fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle batmıştı.

Güney Sulawesi Emniyet Sözcüsü Dicky Sondani, kazada şu ana kadar 34 kişinin öldüğünü, 155 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Yaşamını yitiren 34 kişinin üzerinde can yeleği bulunmadığını belirten Sondani, feribotta yaklaşık 190 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Öte yandan, Makassar Arama Kurtarma Ekibi Başkanı H. Amiruddin, kayıp olduğu bilgisine ulaşılan 1 yaşındaki bebeği arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sosyal İşler Bakanı Idrus Marham'ın da feribot kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bugün olay bölgesine gideceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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