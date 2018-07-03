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Endonezya'da feribot battı: 24 kişi öldü

Endonezya'nın Sulawesi adası açıklarında bir feribotun batması sonucu 24 kişi öldü, 74 kişi kurtarıldı.

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Endonezyada feribot battı: 24 kişi öldü

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansından (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Bira Limanı'ndan Selayar adasına giden Lestari Maju feribotunun, Sulawesi adası açıklarında, kıyıya 200 metre uzaklıkta batmasıyla 24 kişinin öldüğünü, 74 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Yolcu listesine göre feribotta 139 yolcunun yanı sıra araçların da bulunduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle aksadığı kaydedildi.

Öte yandan bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve oluşan yüksek dalgaların, feribotun batmasına neden olduğu ihtimali üzerinde durulurken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu ile yerel ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: sulawesi, feribot, Endonezya
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