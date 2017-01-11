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Buradasınız : » » Endonezya'da dinsel hoşgörüsüzlükte artış

Endonezya'da dinsel hoşgörüsüzlükte artış

Endonezya'da farklı inançlara sahip bireylerde dini konuda hoşgörüsüzlüğün son 2 yılda arttığını açıklayan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, özgürlüğün risk altında olduğunu söyledi.

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Endonezyada dinsel hoşgörüsüzlükte artış

Jakarta Globe gazetesinin Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun raporuna dayandırarak yayımladığı habere göre, ülkede insanlar arasında inanç özgürlüğü konusunun ciddi bir sorun olduğu ve yaşanan vakalarda artış olduğu belirtildi.

Raporda, farklı inanç ve gruplar arasındaki dinsel hoşgörüsüzlük vakalarının son iki yılda yaklaşık yüzde 20 arttığı ifade edildi.

Komisyon Başkanı Imdadun Rahmat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede dini konularda eski sorunların çözülmediğini ve yenilerinin oluştuğuna dikkati çekti.

Bundan sonraki süreçte din özgürlüğü meselelerinin artmasından duyduğu endişeyi aktaran Rahmat, insanlar bu konuları tartışmaya devam ettiği sürece çözüme kavuşamayacaklarını vurguladı.

Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da, hükümetin son yıllarda farklı gruplar ve azınlıkları korumada geç kalmasının çoğulcu ve barışçıl dini yaklaşımı zayıflattığı belirtiliyor.

Ülkede 250 milyonluk nüfusun yüzde 87'si Müslümanlardan, yüzde 10'u Hristiyanlardan ve kalan kesim de Çin kökenlilerden oluşuyor.

Etiketler: Endonezya, dinsel hoşgörüsüzlük, ulusal insan hakları komisyonu
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