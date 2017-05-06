  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Endonezya'da cezaevinden kaçan 195 mahkum yakalandı

Endonezya'da cezaevinden kaçan 195 mahkum yakalandı

Endonezya'da cezaevinden firar eden 200 mahkumdan 195'i yakalandı. Halen dışarıda olan 5 firari hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Endonezyada cezaevinden kaçan 195 mahkum yakalandı

Endonezya'da cezaevinden firar eden 200 mahkumdan 195'i yakalandı. Halen dışarıda olan 5 firari hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Sumatra adasında Riau eyaletinin Pekanbaru bölgesindeki bir hapishanede meydana geldi.

Cuma namazı kılınması için koğuş kapılarının açıldığı sırada altı gardiyanı etkisiz hale getiren 200 kadar mahkum cezaevinden kaçmayı başardı.

Yüzlerce polis ve askerin katıldığı arama çalışmaları sonucu firari mahkumların 195'i yakalanarak yeniden cezaevine kondu.

Halen dışarıda olan 5 firari hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Firarın yaşanmasında cezaevindeki kötü koşulların ve gardiyanların kötü muamelesinin etkili olduğu belirtiliyor.
 

Etiketler: Endonezya, cezaevinden firar, endonezya cezaevi
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