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Endonezya'da bombalı saldırı: 9 ölü, 40 yaralı

Endonezya’nın Surabaya kentinde, 3 farklı noktada meydana gelen patlamada 9 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Endonezyada bombalı saldırı: 9 ölü, 40 yaralı

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.

Emniyet Sözcüsü Frans Barung, 3 kiliseyi hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısının 9’a yükseldiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Barung, kentte yerel saatle 07.30 sularında ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi’nde gerçekleşen intihar saldırısında intihar bombacısı dahil 4 kişinin öldüğü ifade etti.

İlk saldırının ardından farklı noktalarda bulunan Diponegoro ve Pantekosta kiliselerinde gerçekleşen saldırılarda da 5 kişinin öldüğünü belirten Barung, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Terör şüphesinin bulunduğu saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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