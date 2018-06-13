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Endonezya'da bayram tatili kazalarında 134 kişi öldü

Endonezya'da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollarda meydana gelen kazalarda 134 kişi yaşamını yitirdi.

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Endonezyada bayram tatili kazalarında 134 kişi öldü

Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, hafta sonu başlayan bayram tatiliyle ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yunus, kazalarda 28'i ağır 286 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazaların çocuğunun dikkatsizlikten kaynaklandığını belirten Yunus, 633 kazadan 232’sinin motosiklet kazası olduğunu bildirdi.

Yunus, bayram tatili süresince güvenli yolculuk yapılmasını sağlamak için yaklaşık 180 bin personelin görevlendirildiğini ifade ederek geçen yıla göre bu yıl bayram öncesi meydana gelen kazalarda yüzde 19’luk düşüş gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, ramazan bayramı, Endonezya
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