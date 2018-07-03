Endonezya’da batan gemide kaybolanları arama çalışmaları sonlandırıldı

Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekipleri, asker ve polisin yanı sıra yerel kurumların sürdürdüğü kapsamlı arama çalışmaları, enkazın bulunduğu derinlik ve karşılaşılan güçlükler nedeniyle durduruldu.

Yetkililer ve kayıp yolcuların yakınları, kurbanlar için göle çiçek bıraktı.

Simalungun İdaresi de kurbanlar anısına batan tekneye benzeyen ve üstünde kayıpların adının yazılı olduğu bir anıt yapılacağını açıkladı.

Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) da çalışmaların durdurulmasıyla ilgili açıklamasında, sadece yerel arama kurtarma ekiplerinin olası bir gelişmeye karşı alarm durumunda kalacağını vurguladı.

"KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesi, 18 Haziran’da Samosir'den Simalungun bölgesine giderken olumsuz hava koşulları ve kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıması nedeniyle Toba Gölü'nde alabora olmuştu. Arama kurtarma ekipleri 21 kişiyi kurtarmış, 3 kişinin cesedini çıkarmıştı. 164 kişi batan teknede kaybolmuştu.

Kaynak: AA