Endonezya'da alabora olan teknede 178 kişi kayboldu

Endonezya Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, Toba Gölü'nde Samosir'den Simalungun bölgesine giden "KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesinin alabora olmasının ardından, ailelerin son bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 178 olarak güncellendiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı da arama kurtarma faaliyetlerinin geniş kapsamlı yürütülmesi için 5 özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Öte yandan, dün gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

19 kişi kurtarıldı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 19 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yolcuların isim listesi olmadığı için kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu aktarmıştı.

Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve teknede kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüphelendiklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA