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Endonezya'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Endonezya'da binlerce kişinin katılımıyla ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

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Endonezyada ABDnin Kudüs kararı protesto edildi

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Özgür Beytülmakdis Endonezya Koalisyonu öncülüğünde ülkenin özgürlük simgesi olan Monas alanında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tekbir getirerek ABD aleyhinde slogan atan kalabalık, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Betül Makdis bizim, geri çekil", "Özgür Kudüs" ve "Kudüs’ü savun" yazılı, Filistin’i destekleyen pankartlar açtı.

Filistin sorununa destek amacıyla aktivist, din adamı ve sivil toplum liderlerinin katıldığı gösteride, yardımseverler de Filistin için maddi destekte bulundu.

Monas alanında toplu kılınan Cuma namazı ve Filistin için edilen duaların ardından gösteri sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: protesto, kudüs, Endonezya, cakarta, abd
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