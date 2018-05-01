  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.072
    EURO 4.911
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.577
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endonezya'da 60 bin kişi 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Endonezya'da 60 bin kişi 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Dünyada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endonezyada 60 bin kişi 1 Mayısı coşkuyla kutladı

Endonezya’nın başkent Cakarta’da Monas ve Bundaran HI gibi merkezi noktalarda toplanan yaklaşık 60 bin işçi, maaşların yükseltilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep eden sloganlar atarak Başkanlık Sarayı’na yürüdü.

Bogor ve Bekasi gibi civar kentlerdeki işçilerin de yoğun ilgi gösterdiği başkentteki kutlamalarda, işçilerin bağlı bulunduğu sendika ve kurumlara göre farklı kıyafetler giymesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bu arada Endonezya İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Said İkbal de yaptığı açıklamada, işçilerin hükümetten maaşlarının artırılması ile pirinç, benzin ve elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yanı sıra Çin gibi ülkelerden vasıfsız işçi ithalatının durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Polis, gösteri alanlarında yoğun güvenlik tedbirleri alırken, bazı ana yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya, cakarta, 1 Mayıs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER