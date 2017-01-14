Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Maluku eyaletinin en büyük şehri Ternate'nin 121 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 22,8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilirken ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Bu arada Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami alarmı vermedi.

Endonezya'nın Açe eyaletinde 7 Aralık'ta meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 102 kişi hayatını kaybetmiş, 45 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. AA