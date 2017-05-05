Endonezya'da 200 mahkum firar etti

Endonezya'da 200 mahkumun, cuma namazı için koğuş kapılarının açılmasından faydalanarak firar ettiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberinde, Sumatra adasında Riau eyaletinin Pekanbaru bölgesindeki bir hapishanede cuma namazı kılınması için koğuş kapılarının açıldığı, bu sırada çıkan kargaşadan faydalanan 200 mahkumun cezaevinden kaçmayı başardığı belirtildi.

Firari mahkumların yöre halkında paniğe neden olduğu ifade edilirken, firarın yaşanmasında cezaevindeki kötü koşullarının etkili olduğu belirtiliyor.

Riau Emniyet Müdür Yardımcısı Ermi Widyanto, bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındığını, olay sırasında mahkumların kaçmasını önlemek isteyen güvenlik güçlerinin uyarı ateşi açtığını söyledi.

Firari mahkumları arama çalışmaları sürüyor. AA