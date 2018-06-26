Endonezya yerel seçimler için sandığa gidiyor

Endonezya’da, 17 eyalet valisi, 39 belediye başkanı ve 115 ilçe başkanının seçimi için halk, 171 bölgede kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

14 parti seçimlere katılıyor

Seçim Komisyonunun (KPU) kayıtlarına göre Demokratik Mücadele Partisi (PDI-IP), Birleşik Kalkınma Partisi (PPP), Ulusal Demokratik Partisi (Nasdem) ve Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) gibi iktidar ve ana muhalefetteki partilerin yan sıra bölgesel partiler de dahil toplamda 14 parti seçimlere katılıyor.

171 bölgede 152 milyondan fazla kayıtlı seçmen

Seçimlerde yer alan 17 eyaletten Batı Cava, Orta Cava, Doğu Cava, Kuzey Sumatra ve Güney Sulavesi, valilik seçimlerinin en önemli ve büyük bölgeleri arasında bulunuyor.

Ülke genelinde 171 bölgedeki sandıklarda 152 milyondan fazla kişi kayıtlı bulunurken, KPU seçimde yaklaşık yüzde 77’lik bir katılım hedefliyor.

Halkın aday odaklı tercih yapması bekleniyor

Siyasi partilerin uzlaşarak belirlediği ortak adaylar ile bağımsız adayların yarışacağı seçimde, halkın geçmişe nazaran siyasi partiden daha çok aday odaklı bir tercih yapması bekleniyor.

Seçime katılan yeni adaylar, seçimi kazansalar bile bölgelere göre önümüzdeki 6 ay ile 1 yıl arasında görev süresi devam edecek olan eyalet valisi, belediye ve ilçe başkanlarının resmi görev sürelerinin dolmasını bekleyecek.

Bu arada hükümet dün yaptığı açıklamada, yerel seçimler nedeniyle yarın ülke genelinde resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

Birden fazla eyaleti içeren ilk eşzamanlı seçim 2015’te yapıldı

Endonezya’nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmazken, ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eşzamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında yapılmıştı.

Başkent Cakarta Valilik seçiminin de yapıldığı ve 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler geçen yıl nisan ayında düzenlenmişti.

Halk, 2005’te ilk kez yerel seçimlerde oy kullandı

Endonezya’nın 1945 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkenin kurucu Devlet Başkanı Ahmed Sukarno ve ikinci Devlet Başkanı Muhammed Suharto’nun iktidarda olduğu 1998 yılına kadar olan dönemde tüm bölgesel idari yöneticiler merkezi atamayla yapılıyordu.

Suharto döneminin sona ermesiyle, 1999-2004 yılları arasında yerel parlamentolar bölge idarecilerini seçerken, halk ilk kez 2005 yılında yerel idareciler için yerel seçimlerde oy kullandı.

Ülkede 2005-2015 arasındaki yerel seçimlerde, eyalet, şehir ve ilçe yönetimlerinin seçimi yıl geneline yayılarak yapılırken, aynı günde 9 eyalette 269 bölgede kurulan sandıklarda eyalet, şehir ve ilçe idarecileri için ilk eşzamanlı seçim 2015’te yapıldı.

Tüm eyaletleri kapsayan eşzamanlı yerel seçim 2027’de yapılacak

Hükümetin, 2015 yılında aldığı kararla ülkede 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimlerin 2027 yılında yapılması planlanıyor.

Tüm eyaletlerin dahil olduğu 2027 yılı genel ve yerel seçimlerine kadar 2020, 2022 ve 2023 yılları olmak üzere 3 bölgesel eşzamanlı yerel seçimler daha yapılacak.

Yogyakarta Özel Bölgesi, yerel seçimlerden muaf

Ülkenin Orta Cava bölgesinde yer alan ve özel statüye sahip Yogyakarta Özel Bölgesi ise yerel seçimlerden muaf tutuluyor.

Endonezya'da hala varlığını sürdüren birkaç krallıktan biri olan Yogyakarta’da Sultan X. Hamengkubuwono, eyaletin valilik ve hükümdarlığını yürütürken, anayasaya göre Hamengkubuwono, sadece sembolik güçlere sahip bulunuyor.

Endonezya’nın kurucu Devlet Başkanı Sukarno 20 yıllık görev süresinin sonunda, 1965 yılında darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Sukarno'dan sonra devlet başkanlığı koltuğuna oturan General Suharto, 32 yıl iktidarda kaldı ve ülkede patlak veren kitlesel gösteriler üzerine 21 Mayıs 1998'de istifa etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.

Kaynak: AA