  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Endonezya ile Türkiye arasında savunma alanında iş birliği

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Endonezya Savunma Genel Direktörü Soetrimo ile görüştü.

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Endonezya ile Türkiye arasında savunma alanında iş birliği

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Endonezya Savunma Genel Direktörü Soetrimo ile görüştü.

Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayisi alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Endonezya'yı ziyaret eden Demir, Endonezya Savunma Genel Direktörü Soetrimo ile bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmenin ardından açıklama yapan Soetrimo, görüşmenin, taraflar arasında imzalanacak iş birliği anlaşmasının hukuki zeminini planlama açısından tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Soetrimo, iki ülkenin savunma bakanlarının hazırlık aşamasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması'nı incelediğini kaydetti.

İki ülke, Endonezya'daki devlet şirketi Pindad ile Türkiye'deki FNSS Savunma Sistemleri arasında orta büyüklükte tank üretimi için iş ortaklığı kararı almıştı.

Tankların protipini ekim ayında açıklayacak Pindad, 2018 yılının sonuna kadar 20 tank üretmeyi hedefliyor.

Etiketler: savunma sanayi, Endonezya, türkiye, soetrimo
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